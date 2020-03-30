去年第4季居民總收入7672億　較前年同期跌3.3%

去年6月開始的反修例風波重挫香港經濟，統計處發表去年第4季本地居民總收入數據，顯示較18年同期下跌3.3%，而本地生產總值(GDP)亦按年下跌2.9%。不過，香港的初次收入則上升0.6%，主要是因為部分本地大型企業，在外地的直接投資收益增加。

政府統計處今(30日)發表報告，指本地居民總收入和GDP均持續錄得跌幅，2019年第4季的本地居民總收入為7672億港元，較GDP多出229億港元，相當於該季GDP的3.1%。扣除期間價格變動的影響後，該季的本地居民總收入，較18年同期實質下跌3.3%，而GDP按年實質下跌2.9%。

雖然兩大數據均下跌，惟該季的香港初次收入較上年同期上升0.6%，總流入為3832億港元，相當於該季GDP的51.5%。初次收入流入主要包括投資收益，當中直接投資收益上升2%，主因是部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加；而證券投資收益亦較18年同期錄得9.2%的升幅，歸因於本地投資者獲取的非本地長期債務證券利息和股權證券的股息收益增加。

同時，第四季香港初次收入總流出，則下跌0.7%至3603億港元，相當於該季GDP的48.4%，當中直接投資收益較上年同期上升1.7%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加；而證券投資收益則下跌0.5%，主要是由於非本地投資者獲取的本地短期債務證券的利息收益減少。