政Whats噏：預算案收6804質詢　陳淑莊邵家臻冇下屆

陳淑莊(左)同邵家臻(右)佔中案罪成被判刑，下屆冇得競逐連任。

政府早前喺疫情下公布財政預算案，議員就預算案提出問題(Q)，今年有66個議員提出合共6804條Q，較上年少432條。但公民黨(公文袋)議員陳淑莊同社會福利界議員邵家臻先前因為2014年違法佔領行動案(佔中案)，被判囚8個月，而陳獲判緩刑2年。但根據法例定罪起計5年內都不能參選，即係佢哋兩個下屆都冇得留低、今年係最後一次就開支預算提問啦！

上年度議員共向政府提出7236條Q，雖然本年議員問Q較上年少約6%，但仲有6804條。而問得最多嘢嘅頭4位議員都係「常客」嚟，喺前兩年都係提出最多Q嘅議員，今年亦都冇意外，四個人加埋問咗逾2300條Q、佔所有議員提問嘅1/3添！而其中問得最多Q嘅係工黨議員張超雄，提出909條Q，排第二嘅係公文袋議員郭家麒，都提出627條Q喎。

而問Q數目分別排行第3同第4嘅陳淑莊同邵家臻，喺舊年被法庭裁定煽惑他人犯公眾妨擾罪及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成，其中陳因要切除腦腫瘤及治療，獲判緩刑2年；邵家臻就需要服刑，並於去年10月刑滿出獄。但根據《立法會條例》第39條，由於兩人被判監3個月以上，定罪起計5年內都不能參選，所以就冇得參加下屆選舉啦！

唔知陳係咪因為最後一年做議員，今次起勢咁問？雖然佢提出460條問題，比上年多咗接近100條，都始終追唔上佢嘅黨友郭家麒。而邵家臻反而只係提出313條問題，比上年少咗124條問題。唔知邵係咪前幾年係咪問得太多關於社福界嘅Q，覺得問無可問，所以慳返啲「口水」呢？究竟真正嘅原因係乜嘢，就只有佢哋自己知道啦！

身為社福界議員嘅邵家臻如果問少咗關於業界嘅Q，唔知勞工及福利局局長羅致光係咪就輕鬆咗、多得邵家臻唔少呢？又唔知係咪咁啱得咁巧，羅致光昨日喺網誌話今年要答嘅Q喺8年嚟最少。據了解，勞工處收到約150條Q；勞工及福利局收到約120條Q；社會福利署收到680條Q，夾夾埋埋勞福局都有近千條Q要回答。

社署收Q排榜首；而教育局較上年收少咗37條Q，但都有567條、穩守收Q榜第2名。上年收Q數目「五甲不入」嘅香港警務處，今年就收到531條Q，排名第三。另外，食物及衞生局衞生科就收到383條Q排第4；衞生署收到222條Q排第5。