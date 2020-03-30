有醫院隔離病床使用率100%　39名確診者仲等緊送院

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻透露，部分醫院的隔離病床使用率已達100%，整體而言多間醫院一線病床已「用得非常緊」，希望大眾理解不是所有病床可同時用到，因部分病房有懷疑個案，如有其他懷疑個案安排入坐同一病房，或會交叉感染。

劉續稱，今日已陸續開始啟用由普通病房改裝的二線隔離病床，但目前未有已啟用病床的確實數字，醫生會安排情況穩定及正康復的病人轉至二線病床，病人需符合過去48小時沒發燒、出現病徵已達10日、沒呼吸道病徵及肚瀉、不需要聞氧氣，以及血液測試結果良好等條件，才會被安排入住二線病床，以騰空一線病床予新確診者。他強調病床數量緊張，希望可盡快接收病人，已「盡做」，形容400張成人內科二線病床是「緊急救援」，正考慮其他方法。

他表示，截至今午3時，仍有39人正等待送院，病人平均等候送院時間為一日，希望400張病床啟用後，情況會有改善。他補充，局方接獲衞生署通知後，會盡快在醫院找病床，並會聯絡病人查詢情況，如病人在等待期間出現緊急病徵，或需召喚救護車協助；而局方在安排確診者送院的次序時，會根據有病床的醫院位置，以及病人的需要去安排。