政Whats噏：新年度未開始7人劈炮　政務官爆逃亡潮　

自上年反修例示威以嚟，政府民望急速下跌，加上今年新冠肺炎疫情來襲，政府抗疫不力，民怨沸騰，公務員士氣亦可能受到影響，新一個財政年度仲未開始，就已有7個政務官請辭劈炮唔撈喇！

根據政府嘅數字，喺2018/19財政年度，有14位政務官辭職，當中5人係首長級官員；而上年2019/20財政年度，就有9位政務官請辭，當中3人係首長級官員。無諗到新一個財政年度2020/21仲有一日先開始，就已經有7位政務官遞咗信，排住隊唔撈，其中4個係首長級官員。因為政務官離職需要3個月前通知，所以呢批政務官已經喺今年初提出請辭，再計落新一個財政年度。睇個勢今年分分鐘會爆政務官逃亡潮，辭職嘅政務官人數一定會突破上兩年啊！

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強形容，首長級政務官辭職並唔尋常，因為官員任職政府多年應該能夠應付工作量，加上自舊年6月開始市面經濟唔好，官員未必因為有更吸引嘅薪酬令佢地轉工，而係對政府嘅處事作風同埋施政不滿，覺得政府無能，繼續同政府坐埋同一條船會影衰自己，所以早啲跳船。佢又話如果一啲資深嘅政務官突然離開政府，都可能會影響政府施政，令政府甩轆啊！