東京奧運改明年7月23日舉行　料涉額外40億美元成本

原定今年7月舉行的日本東京奧運，因新冠肺炎疫情肆虐全球而延期一年。國際奧委會、東京奧組委及東京都政府周一（30日）決定，奧運新的舉行日期為明年7月23日至8月8日；殘奧則明年8月24日舉行。專家估計延期涉及額外40億美元（約312億港元）成本。

東京奧運原定今年7月24日至8月9日舉行，殘奧則8月25日至9月6日展開。國際奧委會主席湯瑪士‧巴治曾稱，除夏季舉辦奧運外，還有其他選項；也有一些國際體育組織提出，可以在明年春天舉行賽事，從而避過炎夏，但這與歐洲足球聯賽以及美國體育聯賽撞期。

東京奧組委主席森喜朗及秘書長武藤敏郎曾表示，奧運延期帶來巨大成本，日本傳媒估計達數十億美元，絕大部分由日本納稅人承擔。武藤敏郎承諾公開所涉成本的透明度︰「由於奧運原定今夏舉行，所有場地已放棄舉行其他項目，我們應如何處理？我們也要確保能預訂新的日期，涉及額外租場費用。」

關西大學名譽教授宮本勝浩指，延期成本包括維修及改裝場館、場地租金、罰款等費用。決定延期前，日本官方曾指舉辦奧運涉及開支為126億美元（約982億港元），但政府審計署早前表示要超支1倍。舉辦開支主要來自公帑，56億美元（約437億港元）屬私人贊助。

雖然湯瑪士‧巴治曾稱2020東京奧運是歷來準備得最好的奧運會，但日本副首相麻生太郎曾稱東京奧運被「詛咒」。1940年原定在東京舉行的奧運因第2次世界大戰取消，而日本前奧委會主席竹田恒和，涉嫌在爭取奧運主辦權的過程行賄，去年在法國巴黎被控並辭職。

奧運會過去曾因2場世界大戰而取消了3次，分別是1916年、1940年和1944年。此次是現代奧運124年歷史以來首次延期。