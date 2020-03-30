輸入確診個案急增　蔣麗芸促海外抵港人士即送檢疫中心隔離

新冠肺炎疫情持續不斷，本港近日確診個案大多為外地輸入。立法會衞生事務委員會主席蔣麗芸今日(30日)去信食物及衛生局局長陳肇始，要求政府收緊抵港14日強制檢疫措施，所有海外抵港人士在特定日子抵港後，即時被安排送往檢疫中心或隔離設施隔離。

基於不少海外國家未有足夠措施治療感染人士，蔣相信陸續有海外港人返港避難或求醫，憂慮愈遲回港人士感染機會愈高，又指假如檢疫中心或隔離設施未能負荷，則安排入住酒店隔離，費用由檢疫者負擔，在隔離14日及確認檢驗結果呈陰性後才可返回住所。

蔣建議政府盡快與酒店業界商討，並定出可行酒店名單，她舉例指迪士尼樂園的3間酒店能提供1,750間房間，部分窗戶能開啟，可不經中央空調引入鮮風，認為是其中一個合適地點。

她又提到，由於現時有抵港人士並無依時或拒絕提交個人深喉唾液樣本，亦有抵港人士沒有獲發樣本瓶，若他們已感染病毒，將帶來嚴重社區感染風險，故要求政府即時加強監察機場抵港人士健康安排，規定所有抵港人士落機後，須即場提交樣本供機場檢疫人員才可離開，而政府亦需確保在24小時內完成測試結果，若證實陽性需將有關人士送院醫治。