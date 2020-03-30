廢紙劃一最低回收價捱轟　出口商擔心市場被壟斷　

劉耀成擔心廢紙回收被無經驗的清潔公司攏斷，會捱殺中小企的生存空間。

政府計劃每年預留不少於3億元進行廢紙回收計劃，環保署今日就計劃招標事宜舉行簡介會，規定中標承辦商劃一最低回收價為每公斤7毫，向「婆仔」或公司回收廢紙，政府則向承辦商支付最多600港元1公噸的營運費。不過，有回收商批評，劃一最低回收價會擾亂巿場秩序，亦不符合污染者自付的原則；有出口商擔心廢紙回收被大型清潔公司壟斷，扼殺中小企的生存空間。

根據標書的簡介，中標承辦商需為香港提供廢紙收集及回收服務，包括收集、處理和出口廢紙，合約為期23個月，預計今年下半年展開。標書按處理量分3個組別，即每月回收1000、3000及5000公噸廢紙不等。若中標承辦商的出口及銷售噸數低於合約訂明的每季最低噸數，會被扣減3成營運費。

資訊機密處理有限公司執行董事葉文棋指，回收商替一些公司回收廢紙，要強制支付7毫，不符污染者自付的原則，批評政府訂立回收價是擾亂巿場秩序。政府則回應指若是舊合約，回收商可與相關公司再自行商議解決。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成則批評，環保署一直誤導業界，指出口商只可按過往出口紀錄量去投標，但現時卻容許無經驗者隨意投標，恐會出現大型清潔公司壟斷，迫使小企業執笠。他續指內地今年底停收廢紙，若中標者無出口廢紙的經驗，一旦出現問題，就難以收拾殘局。

劉又指，環保署估算全港每月處理廢紙總量為4萬公噸，但事實近兩月零售業不景氣，每月回收廢紙總量只有約3萬公噸，若承辦商未能達到合約要求，會被扣減營運費，出現虧損。環保署則回應稱，若承辦商的每季回收量未能達標會被扣營運費。