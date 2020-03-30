社交戒嚴令生效逾一日　食環署向食肆作出390次提示

政府前日起限制食肆最多4人一枱。(李志湧攝)

政府前日(28日)傍晚起推出「社交戒嚴令」，限制食肆最多4人一枱等，阻止新冠病毒在食肆傳播。政府表示，食物環境衞生署至今日凌晨零時共視察了3200多間餐飲業務處所，共作出約280次提示，主要有關未有為顧客量度體溫、餐桌之間距離未符合規定。食環署巡察100多次熟食及小食小販和1500多次同類街市攤檔，作出約共110次提示。

警方巡查22間位於酒吧區內的處所，並聯同食環署採取聯合行動巡查19間處所，並無發現違規情況；警方共處理278宗違規報告，發出55次口頭勸喻。控煙酒辦公室巡查22間持酒牌酒吧，期間向6間未能完全符合規定的處所作出口頭勸喻。食環署、康樂及文化事務署、民政事務總署分別巡查戲院、會址、遊戲機中心等場所，合共584個，並無發現違規。地政總署到一棟工業大廈巡查，亦無發現違規。

就昨日(29日)凌晨起限制4人以上聚集，警方截至今日凌晨零時，共處理188宗違反指示的相關報告，發出24次口頭勸喻。