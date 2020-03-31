東方日報A1：兩周增五百例　袁國勇憂失控

本港新冠肺炎確診個案持續急增，至今累計有逾六百八十三宗個案，兩周急增逾五百宗，為大批海外港人回港前確診數目的兩倍多。傳染病專家認為，本港病毒測試的數目太少，未能快速切斷傳播鏈，相信現時仍有不少患者留在社區，而市民近日對防疫亦有所鬆懈表現，形容「少少開始進入失控嘅狀態」，由歐美傳入的確診個案至今約有二百宗，推算香港未來或隨時爆發出二千宗本地個案，他擔心確診個案大幅增加時會癱瘓醫院。

三月中本港新的新冠肺炎確診個案維持在一百六十多宗水平，但之後歐美爆疫，海外留學生及港人紛紛趕回港避疫，本港從外地輸入及衍生的傳染肺炎個案突然飆升，兩星期增五百多宗至昨日有六百八十三宗確診，增加兩倍多，專家預計確診個案會繼續累增。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日表示，港人在疫情初期的防疫意識較高，惟市民最近防疫開始鬆懈，漸漸忽視個人衞生，當下仍是疫情嚴峻，形容「有少少開始進入失控嘅狀態」。他又說，本月十九日前已有大批市民由海外返港，惟他們沒有進行病毒檢測，或會導致大量社區傳播鏈出現。

同時，本港病毒檢測數目太少，未能檢測到在社區的輕微病徵患者，追蹤工作亦做得慢，未有及時切斷傳播鏈，他相信現時仍有不少患者留在社區，形容現時疫情嚴重，情況危險，至今由外地傳入的個案已有約二百宗，推算隨時爆發二千宗本地個案。

為應對醫院現時隔離病床爆滿，以及面對另一大批新確診者治療的需要，袁認為如大規模出現確診個案，必然有部分病人的病情會較嚴重，令醫院隔離病房及二線病床不足，最終或有個案流入普通內科病房，感染長者，再傳出護老院，屆時恐癱瘓醫院，警告如本港「再做唔好」及早籌謀，或會變成另一個意大利，情況不堪設想。

另外，袁又提到，部分病徵較輕微的患者確診後七至十九日開始產生抗體，病毒量會減少，傳播風險較低，建議將病徵輕微或較年輕的患者，由一線隔離病房轉至二線隔離病房，或轉送至駿洋邨，甚至居家隔離。隨後，部分輕症患者可以入住駿洋邨等檢疫中心或隔離設施，待他們的病毒量低時可回家居隔離。他解釋，由於駿洋邨檢疫中心內有多座樓宇，可分隔檢疫中心的病人及接受隔離的非病人。相關措施要一步一步做，目前情況尚未到要讓輕症患者入住檢疫中心的地步。

對於有意見認為陽性患者居家隔離的做法不好，袁表示，若果有無限資源，最好是困住所有病人，但無資源就要用其他方法，除非本港有更多隔離措施，否則目前建議安排有輕微病徵患者居家隔離是有道理，指出所有事情永遠都有風險，但亦要在有限資源中作出平衡。

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