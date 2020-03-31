網民熱話：「博大霧」診所取免費口罩　護士K.O野蠻女

新冠肺炎肆虐，一罩難求，正當人人需要搶購貴口罩時，近日一名女子疑抱住「博大霧」心態，到診所要求取免費口罩。診所以「無得派」為由拒絕，惟女子堅拒離開，更與護士展開一場舌戰。

有診所護士日前在Facebook群組「診所低能奇觀」分享一段經歷，文中指，一名女子到登記處似「打劫」的語氣問「有冇口罩」，護士回應「冇」，惟女子卻置若罔聞，繼續說「畀幾個我呀」，護士再強調「冇得畀呀」，女子便開始顯得不耐煩，反問「係咪我唔係客，你就可以唔畀我呀？」護士解釋診所亦沒有口罩。

女子卻繼續糾纏，「你呃我呀？你戴緊嗰個咩嚟呀？」護士嘗試說服對方，「呢啲（口罩）都係我哋自己嘅，我哋冇得畀你」，又指口罩近月供應緊絀，診所亦訂不到，但對方拒不相信，「你呃我呀？你哋會訂唔到？」又指「藥房好多有得賣啦」。護士霸氣地反問，「咁你唔買？」豈料女子卻搞笑回應，「貴呀嘛，你哋診所以前都有得拎㗎」，最後悻悻然離開。

事後有網民批評這名女子「正乞兒」、「真係黐線」，認為對方此舉是「博大霧」。亦有人建議護士「畀戴緊嗰個口罩佢」，又指該女子若冇口罩，可用「保鮮紙包實個頭」代替。

網民有話說：

Roy Lo：有都唔畀你啦，咁無禮貌

Manchiii Lee：我畀戴住嗰個你返屋企蒸啦，好嗎？

鄺永康：人無恥便無敵

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