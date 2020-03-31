41確診者等待送院　最早前天已證實染疫

其中兩名仍在等待當局協助送院的確診病人住在映灣園。

新冠肺炎席捲全球下，公立醫院病床短缺。香港截至昨(30日)晚上11時，仍有41名確診者暫居於港九新界酒店及屋苑之中，等候被送院，等待最長時間個案早於前日(29日)已確診。

昨日(30日)確診

●第643號個案，32歲男子

觀塘雙喜大廈

●第644號個案，13歲男子

半山堅尼地道8號

●第645號個案，27歲女子

沙田碧濤花園百利閣

●第646號個案，23歲女子

東涌映灣園15座

●第647號個案，36歲女子

香港萬麗海景酒店

●第648號個案，19歲男子

銅鑼灣柏寧酒店

●第649號個案，18歲男子

美孚新邨八期

●第650號個案，24歲女子

尖沙嘴Page 148

●第651號個案，21歲女子

東涌映灣園11座

●第652號個案，30歲女子

青衣長安邨安濤樓

●第653號個案，52歲男子

尖沙嘴華麗酒店

●第655號個案，19歲男子

北角和富中心8座

●第656號個案，58歲男子

杏花邨48座

●第657號個案，25歲男子

銅鑼灣皇冠假日酒店

●第658號個案，18歲女子

青衣青輝新村

●第659號個案，32歲男子

青衣長安邨安濤樓

●第660號個案，20歲女子

香港百樂酒店

●第662號個案，28歲男子

東涌逸東邨康逸樓

●第664號個Z，17歲女子

沙田皇御居

●第665號個案，59歲女子

九龍漾日居七座

●第666號個案，65歲男子

九龍漾日居七座

●第667號個案，11歲女子

沙田赤坭坪

●第668號個案，34歲男子

灣仔富雅閣

●第669號個案，32歲女子

油尖旺區維景酒店

●第671號個案，19歲男子

紅山半島棕櫚徑

●第672號個案，16歲男子

旺角香港基督教青年會

●第673號個案，52歲男子

灣仔百德大廈B座

●第674號個案，23歲男子

粉嶺祥華邨祥智樓

●第679號個案，19歲男子

如心南灣海景酒店

前日(29日)確診

●第513號個案，36歲男子

軒尼詩道310-312號

●第589號個案，21歲女子

銅鑼灣柏寧酒店

●第597號個案，21歲男子

觀塘帝盛酒店

●第600號個案，23歲男子

日出康城領都7座

●第601號個案，19歲男子

世紀香港酒店

●第602號個案，19歲男子

尖沙嘴擎天半島3座

●第606號個案，28歲男子

灣仔肇明大廈

●第608號個案，27歲女子

元朗錦繡花園

●第609號個案，21歲女子

九龍城冠熹苑

●第610號個案，35歲女子

沙田隔田村

●第627號個案，67歲女子

皇后大道西484-496號新安大樓

●第640號個案，23歲女子

半山干德道31號敦皓