41確診者等待送院　最早前天已證實染疫

2020年03月31日 07:05
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    其中兩名仍在等待當局協助送院的確診病人住在映灣園。
    新冠肺炎席捲全球下，公立醫院病床短缺。香港截至昨(30日)晚上11時，仍有41名確診者暫居於港九新界酒店及屋苑之中，等候被送院，等待最長時間個案早於前日(29日)已確診。
    昨日(30日)確診
    ●第643號個案，32歲男子
    觀塘雙喜大廈
    ●第644號個案，13歲男子
    半山堅尼地道8號
    ●第645號個案，27歲女子
    沙田碧濤花園百利閣
    ●第646號個案，23歲女子
    東涌映灣園15座
    ●第647號個案，36歲女子
    香港萬麗海景酒店
    ●第648號個案，19歲男子
    銅鑼灣柏寧酒店
    ●第649號個案，18歲男子
    美孚新邨八期
    ●第650號個案，24歲女子
    尖沙嘴Page 148
    ●第651號個案，21歲女子
    東涌映灣園11座
    ●第652號個案，30歲女子
    青衣長安邨安濤樓
    ●第653號個案，52歲男子
    尖沙嘴華麗酒店
    ●第655號個案，19歲男子
    北角和富中心8座
    ●第656號個案，58歲男子
    杏花邨48座
    ●第657號個案，25歲男子
    銅鑼灣皇冠假日酒店
    ●第658號個案，18歲女子
    青衣青輝新村
    ●第659號個案，32歲男子
    青衣長安邨安濤樓
    ●第660號個案，20歲女子
    香港百樂酒店
    ●第662號個案，28歲男子
    東涌逸東邨康逸樓
    ●第664號個Z，17歲女子
    沙田皇御居
    ●第665號個案，59歲女子
    九龍漾日居七座
    ●第666號個案，65歲男子
    九龍漾日居七座
    ●第667號個案，11歲女子
    沙田赤坭坪
    ●第668號個案，34歲男子
    灣仔富雅閣
    ●第669號個案，32歲女子
    油尖旺區維景酒店
    ●第671號個案，19歲男子
    紅山半島棕櫚徑
    ●第672號個案，16歲男子
    旺角香港基督教青年會
    ●第673號個案，52歲男子
    灣仔百德大廈B座
    ●第674號個案，23歲男子
    粉嶺祥華邨祥智樓
    ●第679號個案，19歲男子
    如心南灣海景酒店
    前日(29日)確診
    ●第513號個案，36歲男子
    軒尼詩道310-312號
    ●第589號個案，21歲女子
    銅鑼灣柏寧酒店
    ●第597號個案，21歲男子
    觀塘帝盛酒店
    ●第600號個案，23歲男子
    日出康城領都7座
    ●第601號個案，19歲男子
    世紀香港酒店
    ●第602號個案，19歲男子
    尖沙嘴擎天半島3座
    ●第606號個案，28歲男子
    灣仔肇明大廈
    ●第608號個案，27歲女子
    元朗錦繡花園
    ●第609號個案，21歲女子
    九龍城冠熹苑
    ●第610號個案，35歲女子
    沙田隔田村
    ●第627號個案，67歲女子
    皇后大道西484-496號新安大樓
    ●第640號個案，23歲女子
    半山干德道31號敦皓
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease