41確診者等待送院 最早前天已證實染疫
2020年03月31日 07:05
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其中兩名仍在等待當局協助送院的確診病人住在映灣園。
新冠肺炎席捲全球下，公立醫院病床短缺。香港截至昨(30日)晚上11時，仍有41名確診者暫居於港九新界酒店及屋苑之中，等候被送院，等待最長時間個案早於前日(29日)已確診。
昨日(30日)確診
●第643號個案，32歲男子
觀塘雙喜大廈
●第644號個案，13歲男子
半山堅尼地道8號
●第645號個案，27歲女子
沙田碧濤花園百利閣
●第646號個案，23歲女子
東涌映灣園15座
●第647號個案，36歲女子
香港萬麗海景酒店
●第648號個案，19歲男子
銅鑼灣柏寧酒店
●第649號個案，18歲男子
美孚新邨八期
●第650號個案，24歲女子
尖沙嘴Page 148
●第651號個案，21歲女子
東涌映灣園11座
●第652號個案，30歲女子
青衣長安邨安濤樓
●第653號個案，52歲男子
尖沙嘴華麗酒店
●第655號個案，19歲男子
北角和富中心8座
●第656號個案，58歲男子
杏花邨48座
●第657號個案，25歲男子
銅鑼灣皇冠假日酒店
●第658號個案，18歲女子
青衣青輝新村
●第659號個案，32歲男子
青衣長安邨安濤樓
●第660號個案，20歲女子
香港百樂酒店
●第662號個案，28歲男子
東涌逸東邨康逸樓
●第664號個Z，17歲女子
沙田皇御居
●第665號個案，59歲女子
九龍漾日居七座
●第666號個案，65歲男子
九龍漾日居七座
●第667號個案，11歲女子
沙田赤坭坪
●第668號個案，34歲男子
灣仔富雅閣
●第669號個案，32歲女子
油尖旺區維景酒店
●第671號個案，19歲男子
紅山半島棕櫚徑
●第672號個案，16歲男子
旺角香港基督教青年會
●第673號個案，52歲男子
灣仔百德大廈B座
●第674號個案，23歲男子
粉嶺祥華邨祥智樓
●第679號個案，19歲男子
如心南灣海景酒店
前日(29日)確診
●第513號個案，36歲男子
軒尼詩道310-312號
●第589號個案，21歲女子
銅鑼灣柏寧酒店
●第597號個案，21歲男子
觀塘帝盛酒店
●第600號個案，23歲男子
日出康城領都7座
●第601號個案，19歲男子
世紀香港酒店
●第602號個案，19歲男子
尖沙嘴擎天半島3座
●第606號個案，28歲男子
灣仔肇明大廈
●第608號個案，27歲女子
元朗錦繡花園
●第609號個案，21歲女子
九龍城冠熹苑
●第610號個案，35歲女子
沙田隔田村
●第627號個案，67歲女子
皇后大道西484-496號新安大樓
●第640號個案，23歲女子
半山干德道31號敦皓
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease