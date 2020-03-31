料隔離病床火速爆滿　馬仲儀倡穩定患者轉送隔離中心

香港新冠肺炎確診個案持續急增，至今累計683宗個案，直逼700大關！公共醫療醫生協會會長馬仲儀今早(31日)在電台節目表示，雖然醫管局本周內會啟用400張第二線隔離病床，照顧康復中的確診者，以騰空最高規格的第一線隔離病床，但她坦言疫情若持續，「二線病床好快爆滿」。她又透露，部分醫院上周起已使用二線病床，形容是無可選擇下的安排。

她認為，可考慮將病情穩定的患者進行家居隔離，或轉送至遠離民居的隔離中心，為沒辦法之中的辦法。她又指，二線隔離病床由普通病房改裝而成，負壓裝置上會較一線隔離病床稍遜，對醫護人員的保護相對較差，必須做好防護，現時醫護人員的防護裝備暫時足夠，但因未知疫情會持續多久，如果去到年尾，裝備未必夠用。

她續稱，由於隔離病床增加，由內科調往「Dirty Team」的醫護亦增加，十分影響內科的普通服務運作，有醫院會考慮尋求其他專科人員協助內科服務，但由於涉及不同專科，運作上會有一定困難。