確診患者遲遲不送院　議員批港府蓄意危害市民性命

新冠肺炎患者急增，公立醫院隔離病床不敷應用，有患者確診4日仍未能送院，亦有居於劏房的確診者延遲2日送院，期間被迫與家人共住，傳播風險大增。議員葛珮帆不滿港府準備措施及應對太慢，有議員更斥確診患者遲遲不送院的情況極不理想，猶如蓄意危害市民性命。

本身是醫生的議員郭家麒表示，本港居住環境擠迫，確診者難以與家人分隔，質疑政府無視情況，他表示，醫管局曾在一月時聲稱可以迅速增加400張隔離病床，豈料真正需要使用時就未能應急，延至昨天才啟用二線隔離病床，令確診者被迫留在家中，「咁樣相當對唔住患者的家人，萬一有咩事係難辭其咎」。

劏房居住環境擠迫，居住者感染機會大增，加上不少劏房有水渠管亂駁問題，U型隔渠又未能發揮效用，渠管一旦播毒會令整幢大廈出事，再加上共用廚房等問題，情況極不理想，他質疑當局「每日所謂的防疫工作都係嘥緊時間」，促請政府盡快倣效其他地方、改建臨時醫院接收低風險病人。

本港在兩周內急增逾500宗確診個案，葛珮帆批評當局應變不足：「歐美疫情嚴重，應一早預計到留學生、以至外地港人回港人士會令本港疫情加劇，但港府工作仍是慢處理。」在檢測病毒、檢疫中心、追蹤手帶、以至隔離病床都做到「唔湯唔水」。