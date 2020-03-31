8名滯秘魯港人持BNO　議員促助轉飛英國返港

有8名持BNO的港人或可乘英國包機離開秘魯。

新冠肺炎全球大流行，多國相繼宣布封城，秘魯宣布延長封城期至下月15日，據入境處數據，截至前日(29日)中午為止，仍有86名港人滯留秘魯。有議員指，其中8名持英國國民(海外)護照(BNO)的港人，或可乘英國包機離開秘魯，建議港府透過南美的航空公司，將港人送到其他地方，再轉機回港，但強調需解決滯留人士在秘魯封國下如何前往機場的難題。

議員譚文豪今(31日)在電台節目表示，現時滯留港人分散於秘魯的利馬及庫斯科。他批評港府雖研究派出包機到當地，但接回的難題在於滯留人士如何前往機場，除部分港人身處偏遠地區外，當地正處於「封國」狀態，等同戒嚴，街上有軍隊駐守，民眾不能隨意外出。他又指，由於難以外出，加上位處海拔3000米，滯留在庫斯科的港人情緒較差，促請港府盡快安排包機。

譚稱，據他所知當地今日有航班飛往英國，最少有8名港人因持有BNO護照或可上機，認為最好方法是考慮透過南美的航空公司，先將港人送到另一個地方，再轉機回港，若本地有航空公司願意承包，機師在作模擬駕駛、取得准許證後，相信港府願意配合。至於非洲摩洛哥方面，譚則建議政府與其他國家商討，該國的包機可否順道接載滯留港人。