潮濕天飛沫可濺射8米　何栢良倡戒堂食免中招

港府上周六(28日)傍晚起實施連串措施，減少人群聚集，不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日指出，近日天氣潮濕，美國有研究指人們咳嗽時噴出的飛沫不易揮發，飛濺射程可達8米，擔心萬一有帶病毒的人在室內不通風的食肆內咳嗽，無人能幸免，建議市民盡量外賣，避免堂食。

本港近日十分潮濕，天文台預測未來一周濕度均達70%至95%之間，何栢良今日在一個電台節目上指出，近日有美國研究指出，在濕度高的環境，若有人咳嗽，其飛沫濺射速度將增至一秒30米，形容猶如「超級跑車的速度」，呼籲市民小心堂食風險。他強調，明白限制人群聚集措施對餐飲業的影響，但仍希望市民盡量不要堂食，若必須堂食則應避免進食時談話。

對於日前實施的「社交戒嚴令」，何建議應該零容忍及即時執法，否則形同虛設，建議執法時引入如違例泊車般發告票的機制。至於近日有違反隔離令的人士被判刑，他認為刑期合乎比例，但擔心近期由海外回港人士，違反家居檢疫的程度會更嚴重。