疫情爆發騙案急增　防疫品淪罪犯新目標

新冠肺炎疫情無日無之，正當港人在「前門抗疫」之際，歹徒卻趁機「後欄打劫」。事實上，自今年1月底本地首宗新冠肺炎確診個案以來，偷呃拐騙等罪案如洪水般湧至，香港淪為罪惡溫床，治安問題令人擔憂。

疫情肆虐之下，現金已不是賊人和騙徒的唯一目標，口罩、酒精及食米等防疫物品和糧食均變成賊人眼中的「黃金」。當中最令人意想不到的，莫過是上月中發生的廁紙劫案，3名男子趁運輸工人將一板板廁紙運抵超市店外，疊如山高之際，其中一人亮出雙刀指嚇工人聲稱打劫，搶走600卷廁紙，事後警方在賓館拘捕1名涉案男子，並搜出涉案廁紙。

口罩持續短缺，涉及的相關交易騙案持續攀升，本月初1名國泰港龍女地勤「唔熟唔食」，涉嫌向舊同學訛稱有大量口罩出售，詐騙7人逾332萬港元，事後被控1項以欺騙手段取得財產罪，為口罩騙案中涉及款項最高。

時間/事件

1月23日/首宗新冠肺炎確診

2月11日/3男子扑爛私家車車窗偷走160個N95口罩

2月14日/一印傭盜取他人訂購共5500個口罩

2月17日/三賊劫去超市50包共600卷廁紙

2月21日/海關搜查一藥房集團20間分店，檢獲174支附有虛假聲稱的消毒酒精

2月23日/兩刀賊劫天水圍一油站，搶去約1700港元現金及一部手機

2月28日/一生果刀賊打劫的士司機，劫走4000港元現金及一部手機

3月7日/一國泰港龍女地勤聲稱有大量口罩出售，詐騙7人達300萬港元

3月24日/一名南亞漢在黃埔一間超級市場被發現偷取3包共重15公斤的食米，其後逃去無蹤

3月26日/警方破獲口罩騙案，涉103名受害人，共95萬港元

3月28日/兩名南亞漢於黃埔一間超市外，被警方檢獲偷走6包約重12公斤的食米

3月30日/年近七旬老翁一個月先後犯3次盜竊罪，其後再被揭發偷取300個口罩，終判囚14日