去年港私宅落成量大減35%　空置率降至3.7%

差估署公布《香港物業報告2020》，去年私人住宅的落成量為13,640個單位，按年減少35%。當中58%位於新界，24%位於九龍，18%位於港島。按地區計，大埔、西貢和深水埗這三個地區提供最多新單位，合共佔整體落成量的46%。

地產業界人士指出，去年私宅落成量及空置率均下降，反映政府的房屋供應量減少，但剛需性求仍殷切。在新冠肺炎疫情影響下，發展商的投資態度趨審慎，不排除會放慢物業項目的發展步伐，令實際的房屋落成量增添變數，能否實現政府所定的今、明兩年落成量預測，存在疑問，故呼籲政府盡快為樓市撤辣，以增加二手市場的流通量，一則可滿足市民的置業需求，二則可以穩定樓價，免經濟陷於崩潰。

數據顯示，2019年單位入住量為19,280個，按年高66%。2019年年底空置率由2018年的同期4.3%，下降至總存量的3.7%，相當於44,890個單位。在這些空置單位中，約7340個單位於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。

2020和2021年的預測單位落成量分別為20,850和18,920個，分別較2019年大增52.85%及38.7%。2020和2021年的落成量中，同樣有67%將來自新界。按地區計，在2020年，屯門和大埔將分別供應23%和18%新單位，而在2021年，西貢將提供24%新單位，元朗另提供18%新單位。

住宅物業市場方面，隨着市場氣氛轉好和準業主的持續需求，2019年上半年的樓價和交投量均穩步增長。住宅售價在首5個月內飆升10.4%，銷售量更於5月達到高峰。中美貿易摩擦於5月再度升溫，加上下半年本地發生社會事件，市場氣氛轉趨審慎，但由於上半年的升幅甚為顯著，樓價全年因而仍錄得5.4%升幅。

至於租賃市場自3月起逐步復甦，但至9月開始有冷卻迹象。第2季和第3季的租金升幅受第4季的跌幅所抵銷，2019年12月的整體租金按年稍跌1.9%。