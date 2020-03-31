獸醫學會指中招狗隻病毒量低　暫無證據可狗傳人

本港早前出現全球首宗寵物感染新冠肺炎病毒個案，比利時亦有寵物貓因主人而染疫。香港獸醫學會指出，所有證據顯示本港2隻對病毒呈陽性反應的狗隻是被其主人傳染，但狗隻帶有的病毒量低，不具將新冠病毒反傳染他人的威力，建議市民接觸寵物或與牠們玩耍前後，要洗手和洗臉。

香港獸醫學會今日指出，自3月起，漁護署已隔離了17隻與新冠肺炎確診者或密切接觸者同住的狗隻及8隻貓隻，其中只有2隻狗隻的口腔及鼻腔樣本對病毒呈陽性反應。兩狗都沒有出現相關病徵，由確診新冠肺炎的女富商周巧兒飼養的博美犬已過世，但牠在隔離的第16天和第17天檢測結果為陰性。而第二隻德國牧羊犬，則在隔離的第6天檢測結果為陰性。不過，在血清測試中，博美犬呈弱陽性，證實曾受病毒感染，而德國牧羊犬的結果仍在檢測中。

該會續指，以上結果表明，新冠病毒不僅會附在狗隻的鼻子或嘴巴表面，亦可以感染狗隻，但因病毒含量過低，不具反傳染人的能力，而狗隻受感染時間也不會持續很長。至於其他被隔離的動物，均沒有出現任何臨床病徵，也沒有證據證明動物之間會傳染新冠病毒。

根據0三年沙士的經驗，貓隻及狗隻與新病毒接觸後，不會因此而生病，亦不會把病毒傳播給接觸牠的人類或其他寵物。香港獸醫學會呼籲寵物主人毋須因新冠疫情而驚慌失措，可與寵物保持安全互動，鑑於寵物有可能從主人或其他接觸者身上感染病毒，建議大家與寵物玩耍前後要洗手和洗臉，放狗時也應盡量減少狗隻與其他狗隻及人接觸。