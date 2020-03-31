政府拒執行區議會議決　續耗150萬元更新天眼工程

油尖旺區議會早前在地區設施管理委員會上，通過動議要求中止更新西洋菜南街天眼系統，以及拆除舊有的天眼系統。惟民政事務處拒絕執行區議會議決，並於今天(31日)開始更新工程。油尖旺區議員指，民政署一意孤行，拒絕執行區議會的議決，繼續浪費公帑，對此表示極為憤怒，形容油尖旺民政署踐踏議會。

油尖旺區議員表示，西洋菜南街的天眼源於旺角行人專用區的高空襲物案件，然而裝設以來不常使用，而天眼於2018年取消旺角行人專用區後已失去存在價值，認為避免進一步浪費公帑，應中止原價150萬港元的更新工程，以及後續可能的天價維修。

惟油尖旺民政署宣布工程將於今日展開，稱工程已與承辦商簽約，倘若現時中止項目會違反合約並浪費公帑。民政署指應先讓承辦商完成工程，而區議會亦可繼續討論天眼系統提升後的運作，及進一步加強個人資料私隱保障等安排。

油尖旺區議員林兆彬指，該150萬港元的撥款由去年2019/2020財政年度油尖旺區議會「地區小型工程撥備」中扣除，林指「地區小型工程撥備」的撥款權力在區議員手上，當中理應包含與工程公司中止合約的權力，質疑為何民政事務處有權拒絕執行區議會的議決。