東區醫院明啟用25張二線隔離病房　冀騰空床位

新冠肺炎全球大流行，本地確診人數連日急升，公立醫院隔離設施不敷應用。港島東醫院聯網總監陸志聰今(31日)於記者會表示，東區醫院明日(4月1日)將啟用一間由內科病房改裝而成的第二線隔離病房，醫生會按臨床判斷，安排情況穩定的病人轉房，以減低第一線隔離病房的壓力，騰出床位予新確診者。

陸續稱，東區醫院已改裝了2個內科病房，其中一間有25張病床的病房已完成測試，明天可以啟用，而另一個有26張病床的病房，預料在未來幾日亦可以使用。而同屬港島東聯網的律敦治醫院亦已有病房完成改裝，共有12張病房可供應用，預料未來一兩日也可啟用。

東區醫院目前有60多名新冠肺炎患者，除了確診病人外，高風險傳染病人也會收入院，陸志聰坦言，院內的隔離病床使用率接近飽和，希望安排情況穩定的病人轉房後，可紓緩一線隔離病房壓力。不少醫護甚至醫管局均擔心第二線隔離病房亦即將爆滿，陸表示，每日的確診人數均有升跌，難以預計新改裝的病房「頂到幾耐」，直言「減少新增個案會幫到手」。

被問到政府應否徵用體育館作臨時醫院，陸指現時疫情每日都有不同變化，如本地出現大型爆發，認為政府要視乎情況考慮，若第二線隔離亦不勝負荷，政府也要考慮採用院外隔離設施。對於有多名確診患者要等候數天才獲安排送院，他承認做法相當不理想，對事件感抱歉。他續指，二線隔離病房啟用相信可紓緩病房緊張的情況。醫管局亦研究在患者等候入院期間，對其家屬增加支援。

有醫護擔心二線病格僅得一道門，比一線病房規格差，醫院管理局高級行政經理(工程)源柏樑指，已參照美國疾控中心的指引，確保換氣量達每小時12次，即每5分鐘1次，而每間病房亦已增設高效能粒子過濾器，先再空氣潔淨再排出室外，以防止感染。陸志聰亦解釋，細菌感染專家亦有到每個角落研究，決定用屏風間出空間，讓醫護人員在隔離病房內脫下保護衣，強調病房仍然合乎規格。

東區醫院急症科部門主管陳立華醫生指，分流檢測站今日已啟用，等候區設有32個帳篷，讓有旅遊史、接觸史或有病徵的人等候檢測，每個帳篷可容納1個人或1個家庭，預計要等候5至6小時。陳強調，若分流站爆滿仍需要將輪候病人收入院。他補充，一直有與總部商討引入坊間的快速測試，加快輪候時間，惟需等相關試劑的認證，加上試劑遭全球搶購，故一直未能成事。