港大學者指香港染疫者比確診案多　新冠亦較沙士難控制　

新冠肺炎肆虐，疫情持續升溫，香港大學公共衞生學院教授潘烈文指出，新冠肺炎傳播比「沙士」更難控制，因其初步特徵較輕微，不少帶病毒者會在社區四處走動，加劇傳播。另一學者則稱，本港目前感染新冠肺炎的人數一定高於確診個案。

香港大學公共衞生學院及新聞及傳媒研究中心今（31日）就傳染病舉行工作坊。潘烈文指出，部分病人起初在「逆轉錄聚合酵素鏈式反應」（RT-PCR）的測試獲得陰性結果，其後再進行測試則呈陽性。他認為，測試本身具高敏感度，問題有機會源於抽樣法。

他同時指出即使有病人在康復途中，其檢測結果顯示仍有病毒，但此時病毒是否仍活著，至今還存疑。雖有研究指出患者病發10日後，病毒已沒有傳染性，但醫療體系應該小心處理這類病人。

談及該症患者與「沙士」患者的異同時，潘指出，沙士患者在患病初期已感到相當不適，並在初期已送院治理，有助減低傳播速度。但現時部分新冠肺炎的患者在初期已承載大量病毒，卻只有輕微症狀，他們出外或旅行等，都會加劇傳播，故其傳染速度比「沙士」更難控制。

香港大學公共衞生學院世界衞生組織傳染病流行病學及控制合作中心聯席總監高本恩則指，認為香港目前感染人數一定高於確診個案。不過，他認為目前本港就新冠肺炎進行的檢測已足夠，並稱沒可能為所有從外地回港人士進行檢測，因牽涉所需人手及資源太多。