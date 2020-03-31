港府「辣招」致食肆生意暴跌70%　業界轟措施無理兼離地

新一波疫情來勢洶洶，政府上周五(27日)公布兩條管規人群聚集的新法例，限制食肆營運，對飲食界經營情況構成影響。多名業界人士今日(31日)召開記者會，批評相關「辣招」進一步打擊飲食界生意，且推出過程倉卒、條文不清，要求政府向業界提供補償。

政府於上周五(27日)傍晚召開記者會，宣布根據《預防及控制疾病條例》訂立附屬法例，規管食肆經營情況，包括要求食肆座位減半、每張食桌間需要保持至少1.5米距離等，相關措施於公布翌日，即上周六(28日)晚上6時生效，為期14日。

不過，相關措施被指嚴重打擊業界生意，多名業界人士今日召開記者會，批評「辣招」無助控制疫情，而且相關措施無理、「離地」，令業界經營苦況雪上加霜。中小企食店聯盟召集人林瑞華舉例指，一間面積500呎的中小型食肆原本可設30個座位，但在「辣招」生效後僅能設立不足10個座位，嚴重影響生意。

他續指，自疫情爆發至今有逾百間食肆已倒閉，政府於上周六實施相關措施後，業界生意額大減至少70%，若「辣招」持續生效，預期全港至少有一半食肆將會結業。他又重提部分食肆未有受惠於政府早前推出的「防疫抗疫基金」，要求政府盡快推出第二輪紓困措施，並向業界提供補償，包括要求政府補貼食肆的租金及人工至少80%。

代理連鎖台式茶飲店的劉心暉發言時，形容飲食界正受第二波疫情及加強食肆防疫措施雙重影響下，「今次傷口更大更深，不知道明天捱不捱到」，又指食肆結業將牽連批發商及進口商等，促請政府盡快向業界「輸第二包血」以助紓困。

多名同業亦批評規例由公布至實施相距不足24小時，難以及時準備物資應對，有食肆甚至臨時以近千元購入探熱器以滿足法例要求。此外，他們同時要求特首或司局長於14日內與他們會面，回應他們提出的訴求，否則不排除發動罷市等進一步行動。