戒嚴令下食肆現停業潮　東主：冇晒客蝕住做

新冠肺炎疫情攻陷香港，港府上周六晚(28日)起實施社交戒嚴令，要求餐廳枱櫈間距必須達1.5米，一枱亦不可坐超過4人，再令飲食業受重挫。旺角一帶食肆更出現停業潮，不少食肆已落閘，並貼出告示指會停業14天，亦有食肆調整營業時間，不做早餐時段。

今日(31日)是社交戒嚴實施後的第二個工作天，東網記者在旺角一帶視察，區內食肆門可羅雀，大部分餐廳「員工多過食客」，更有不少食肆索性停業。開業5年多的車仔麵老闆黃先生透露，因疫情已令生意跌至冰點，新措施反而影響不大，「都冇晒客啦」。他指區內有不少餐廳，因店面無法達到新措施的要求，再加上生意實在太少，已落閘停業14天。

黃無奈表示，因疫情影響，現時每天都要「蝕住做」，店面人手已由4人削減至2人，每經營一個月都會蝕2萬至3萬港元左右。問及為何「蝕住都要做」，黃笑稱一方面因有合約，另一方面亦不希望輕言放棄，會盡量捱，亦冀政府可以盡快解決疫情。

有日式料理餐廳旺角分店負責人張先生表示，受疫情及新措施影響，生意大跌60%，「疫情已經去到好低，新措施再斬多刀」。張解釋，原本店面可招待7至8位客人，但在新措施下只能招待4位客人左右，生意額再跌一半，現已推出外賣8折優惠，外賣比例雖增加一倍，但仍「補唔返」。

黃認為，政府應直接讓食肆停業14天，因疫情無好轉迹象，認為新措施不只維持14天，他預料疫情過去後，飲食業生意只會慢慢回升，不會急速反彈，又批評政府提供的所謂資助根本不足以令食肆維持下去。