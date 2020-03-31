柬埔寨限制部分食米出口　本港米商：不影響供應

有本港米商指出，柬埔寨雖限制部分食米出口，但不會影響香港的食米供應。

新冠肺炎疫情令全球各地爆搶糧潮，柬埔寨宣布4月5日起禁止白米和糙米出口，香米則未受影響。香港米行商會理事長陳建年指，進口本港的柬埔寨米佔全港米量不足10%，加上當中90%進口香港的柬埔寨米屬香米，認為本港食米供應不會受該措施影響，呼籲市民毋須擔心。

陳建年指出，柬埔寨的食米分為白米、糙米及香米，本港進口以香米為主，因較高級及優質，目前當地的措施不會影響本港的食米供應。他又指，現時屬業界的「季尾」，米商會陸續補貨，應付下一季供應，相信現時各商戶有多於1個月的食米存量，重申港人毋須憂慮供應。

工業貿易署資料顯示，截至2月29日，本港進口食米中，泰國米佔最多，達2.83萬公噸，佔整體53.1%；其次是越南米，達1.36萬公噸，佔整體25.5%。來自柬埔寨的食米進口約5千公噸，佔整體9.4%。消費者委員會早前表示，已與香港食品委員會聯絡，該會確認香港的食米供應穩定，呼籲市民毋須恐慌搶購。