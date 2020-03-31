賽馬會明晚賽事允馬主進場　群體須間隔1.5米　

當局急推社交戒嚴令後，香港賽馬會前日(29日)在沙田馬場舉行的賽事一度禁止馬主入場，不過，明晚(4月1日)在沙田馬場舉行的夜馬賽事，馬會已有新安排，除練馬師、騎師、相關職員，以及負責監察馬會的董事外，已預先訂座並獲馬會核准的參賽馬匹的馬主亦獲進場，不過，賽後馬主拉頭馬的安排依然暫停。

馬會強調，任何於賽馬日前14天內曾前往外地的人士不會獲許入場。入場人士須填寫健康申報表及接受體溫檢查，並在場內佩戴外科口罩。為符合社交戒嚴令，馬匹亮相圈僅容許每匹參賽馬匹有一名指定馬主與相關馬匹的練馬師、騎師及助理練馬師進入。

馬會又稱，馬匹亮相圈內將實施特別措施，確保每群之間最少有1.5米的社交距離，又會暫停賽後在凱旋門為頭馬馬匹及馬主拍照的安排。場內餐飲設施亦會全面遵守新規例要求，每枱不多於4人同坐；枱與枱之間最少有1.5米距離。

明晚沙田馬場只開放馬主廂房三樓及馬主廂房六樓第二段，並不設馬場雙邊投注服務，沙田會所亦不會提供投注服務；第二座看台停車場不會開放。