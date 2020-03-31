81%兒童發展基金在職學員月儲2836元　研究指有效紓緩跨代貧窮

勞工及福利局今日（31日）公布兒童發展基金計劃參加者的長遠發展跟進研究報告，指81%受訪學員有儲蓄習慣，較非學員56%高，反映大部分學員完成計劃後仍保持儲蓄習慣，而在職學員平均每月儲蓄2836元，明顯比非學員平均每月儲1623元多。研究指，計劃長遠有效助基層兒童及和青少年建立正面學習和工作態度，對紓緩跨代貧窮有正面影響。

香港理工大學應用社會科學系受勞福局委託做研究，訪問了335名兒童發展基金的計劃參加者及211名非參加者，以評估基金計劃成效。研究發現，受訪學員參加計劃後，顯著改善社交技巧、解難、資源管理和規劃未來等能力，並建立持續儲蓄的習慣；受訪學者精神健康較佳，較少出現情緒症狀、行為問題和朋輩問題。

研究發現，學員的教育程度較非學員高，84%在職受訪學員為副學位程度或以上，較非學員67.6%為高。同時，27%在職受訪學員取得註冊護士、社工、測量師和教師等專業資格，在職非學員的比例只有9.1%。46%受訪學員月薪為15,000港元或以上，非學員比例只有25%。

理大建議，營辦機構為年幼和青少年參加者分別制訂適切的計劃，例如為年幼者舉辦更多成長和發展計劃，以協助他們探索潛能和長處；為青少年舉辦更多職業導向計劃；同時建議機構促進不同屆別的計劃參加者進行交流。

兒童發展基金在2008年4月設立，旨在透過家庭、私人機構、社區及政府的合作促進弱勢社群兒童的較長遠發展，從而減少跨代貧窮，至今獲撥款9億元推出13批共207個計劃，超過18,000名兒童和青少年受惠。