教聯會建議政府加大學界資助額　採購防疫物資

政府早前推出首輪防疫抗疫基金支援各行各業。教聯會建議政府推出第二輪防疫抗疫基金時，可預留款項支援教育界，加大「防疫特別津貼」資助額及向幼稚園發放更多津貼。

教聯會指，教育局早前宣布會向全港學校發放一筆過防疫特別津貼，津貼額由10000至25000港元不等。惟不少學校反映，防疫物資價格昂貴，提供的資助額不足夠，因此期望局方能加大資助額，讓學校有更多資源購買防疫物資，為日後復課做好準備。

另外，近期已有幼稚園結束營運，隨着復課無期，預計未來數月或會出現幼稚園結業潮，因此建議政府繼續向全港幼稚園及幼兒中心發放津貼，並加大資助額，向私立獨立幼稚園提供額外資助。

早前政府宣布分別向保母車車主及非專營巴士提供資助，但遠遠不足以支付車輛供款、保險、停車場等開支。教聯會冀政府正視校巴業界的困境，推出更多支援措施，同時以實報實銷增設學校校車營運津貼，以紓緩學校在停課期間支付校車營運費用。