男侍應磚頭狂擊內地女　官稱案情恐怖判刑以年計

24歲男侍應前年年尾在飯敍中認識一名內地女，兩人飯後再喝酒聊天至凌晨。惟當女方要離去之際，男方阻止並拾起磚塊襲擊女方頭部，且在女方暈倒後仍不停手，繼續施襲10數次，致女方臉部重創及多處骨折。男侍應事後被捕，今(31日)於區院承認一項有意圖而傷人罪，法官直言「呢宗襲擊十分恐怖」，將被告還押至下月21日，待索閱事主最新的醫療報告後才量刑。

被告伍康華，控方指他沒有案底，而事主當時持雙程證來港探親，事後已返回內地。法官看過與案有關照片後，直言案件非常嚴重，量刑將以年計，惟需考慮事主的復原情況及有否造成永久傷害，遂將判刑押後，以待控方協助索取事主的醫療報告。

案情指於2018年12月19日，被告與楊姓女事主（27歲）在西貢一個飯敍中初相識，兩人飯後到附近海濱喝酒聊天。翌日凌晨3時許，楊表示要返家，被告卻不讓她離去，並拿起附近的磚塊打她頭部數次。有附近居民聞求救聲，並見一與被告衣著相同的男子續襲擊已暈倒的楊約1分鐘，遂報警。

楊頭部重創而被送院救治，其鼻骨、右額骨、左右眼窩內側等骨折，右上頜竇上壁及前壁粉碎性骨折等，且頭皮有傷，而鼻及上唇有貫穿創傷等，留院16日，出院後需到門診跟進。

而被告事發不久在案發現場附近被捕，警誡下他表示與楊聊天後決定另找地方進行性行為，卻有一名男子突然出現並襲擊楊，但他不清楚男子如何施襲。他想離去時楊卻拉着他，他於是拿起附近硬物打暈她。惟警方調查附近閉路電視錄影，只見現場只有兩個人。