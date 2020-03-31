灣仔確診男患者　等足4日始送院治療

本港新冠肺炎確診個案已接近700大關，根據衞生防護中心的確診患者資料，一名居於灣仔軒尼詩道310至312號的36歲男病人，在上周五（27日）確診，惟截至今日（31日）中午，在政府抗疫網頁仍顯示「待入院」。政府今早亦就確診患者未能即時送院作出回應，承認「情況唔理想」，但目前無法避免出現有關情況，正研究方法縮短患者送院過程。

東網記者今早到該大廈了解情況，有區議員在大堂貼上通告，通知住客第513宗確診患者在該大廈居住。但大廈管理員表示，該名男子昨日已被醫護人員送走，但政府未有派員到場清潔消毒。

據了解，男患者獨居於上址一劏房單位，為酒吧及樂隊群組的成員之一。有與患者居住同層的菲律賓鄰居表示感到害怕，但他又指，無論身處家中或戶外，都會有機會染疫，因為有隱形病人。

另一名姓麥的住客離開外出時戴上眼罩和口罩，他指批評政府辦事不力，未有派人清潔消毒。麥續指，防疫要靠自己，要注重個人衞生，及定時在去水位成日倒水。