近7成受訪者憂疫情惡化　半數人指港人防疫鬆懈

新冠肺炎感染個案不斷上升，中文大學一項調查顯示，逾67%受訪者認為，和2月相比，現時疫情惡化了，近80%市民不同程度上擔心自己會感染到這個疾病，當中近4成人表示頗擔心及極為擔心，同時有近50%受訪者認為港人防疫態度鬆懈。至於政府防疫表現，71.5%受訪者認為政府的措施做得不足夠或非常不足夠。

香港中文大學香港亞太研究所於本月19日至23日晚上，透過電話訪問了518位18歲或以上的市民。結果顯示，在個人防疫表現方面，53.5%受訪者表示減少了出外用餐；61.6%表示較二月減少與親友聚會；33.4%減少郊遊行山。問到港人現時的防疫態度時，44.6%受訪者認為較前鬆懈。

調查續指，78.8%受訪者不同程度地擔心自己染疫，當中45.2%感到有點擔心，20.1%表示頗為擔心，13.5%更表示非常擔心，只有20.5%表示不擔心。調查亦發現，95.1%受訪者支持或非常支持現時所有從外地抵港人士，均需要接受14日強制檢疫和醫學監測；亦有96.0%贊成或非常贊成加重對不誠實填報健康申報表或違反強制隔離措施人士的刑罰。

對於政府應對疫情的措施，有71.5%受訪者認為做得不足夠或非常不足夠，表示足夠或非常足夠的只有23.6% ；更有60.5%受訪者認為政府抗疫表現頗為不好或非常不好，只有25.5%覺得頗好或非常好。