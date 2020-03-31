3大網上旅行社或違競爭條例　已承諾刪除可能違規條款

網上旅行社在近年興起，市民可以更方便地訂購酒店和機票，但隨着網上旅行社的普及，許多網站以「最低價」作招徠，並與有關住宿提供者簽署合約，以確保該住宿提供者不會以更低的價格與其他平台簽署合約。競爭事務委員會（競委會）今日(31日)表示，3所本港的主要網上旅行社 Booking.com、Expedia.com 及 Trip.com與香港住宿提供者所訂立的協議中，若干條款有可能違反《競爭條例》，有關平台已建議刪除有關條款。

競委會指出，根據現行協議條款，香港的住宿提供者給予上述網上旅行社的房間價格、房間條件和房源，必需等同或優於住宿提供者在所有其他銷售渠道所提供的規格，競委會認為條款或會削弱網上旅行社之間的競爭，並妨礙新進或規模較小的網上旅行社進入市場或擴展業務，令消費者無法享受到市場有效競爭所帶來的好處。

因應有關調查，涉事的網上旅行社已提出建議，承諾從現有及日後與住宿提供者訂立的合約中，刪除有關條款。競委會在今日起至4月14日下午6時就有關建議作出諮詢，並在考慮各方的意見後決定會否接受建議。