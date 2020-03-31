内地入境檢疫令5月失效　縱橫遊擬重推99元上海北京團

港府對內地抵港人士發出14日的居家強制檢疫令至5月7日便失效，被疫情重擊得「體無完膚」的本港旅行社猶如捉到了「救命草」，立即重推內地旅行團。縱橫遊常務董事袁振寧透露，正考慮推出99元上海五天團及北京五天團，並指已與航空公司及地接社聯絡，視乎航班供應，最快可在5月7日出團。

袁振寧表示，持續多月的疫情重創全球航空及旅遊業，聽聞有一些空中服務員及領隊們，已兼職倉務員，送外賣，保安員等。為保障領隊們薪酬生計，縱橫遊將捉緊香港對內地入境旅客强制檢疫令即將失效的契機，在許可情況下，考慮推出99元的上海五天團及北京五天團。

他說，縱橫遊正與航空公司及地接社聯絡，會視乎航班供應，再考慮加推的團數，現階段預計每周一團。但由於目前內地多個地區都要求入境者需要接受14日隔離，袁指，最終出團與否仍須視乎內地隔離政策是否有改變，若入境要隔離就不會出團，報團人士也可免費取消。

《2020年若干到港人士強制檢疫（修訂）規例》於本月24日刊憲，指將14天的強制檢疫安排由只適用於內地抵港人士擴展至澳門及台灣的抵港或過去14天曾於該地逗留的人士，有效期至2020年5月7日午夜12時。