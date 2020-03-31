配對約會公司誇大會員人數違商品例　海關拘27歲男東主

香港海關早前接獲10多名市民投訴，指旺角一間配對約會服務公司，疑以不良手法營銷配對服務。海關隨即展開深入調查，發現該公司銷售配對服務時作出虛假聲稱，包括註冊會員的男女比例與事實不符，當中公司聲稱的註冊會員人數與實際的會員人數有5倍差距，

公司對男顧客聲稱的男女比例、以及向女顧客聲稱的男女比例亦有差別。

今日(31日)下午，海關人員到朗豪坊該配對約會公司搜查，以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕一名男東主(27歲)，案件仍在調查當中。海關指，今次行動涉及一名30多歲男性受害人，他為技術員，涉及金額8,000港元。

據悉，配對約會公司2019年5月註冊，與其他公司共用寫字樓，提供一年服務合約，10多名投訴人男女均有，任職各行各業，年齡介乎20至40歲，配對公司透過手機、社交平台及面對面進行營銷服務。投訴人涉及的金額2,000至30,000港元不等，會員人數超過100人，暫未發現有分店。

海關版權及商標調查科不良營商水法調查組指揮官楊郁文表示，海關提醒商戶要遵守商品說明條例的規定，向顧客提供服務時要清晰及準確地向消費者說明服務的詳細資料，市民光顧有關服務時，要揀選信譽良好的商戶，有疑問即向銷售人員查詢，以確定資料無誤後才購買，市民付款後亦要保留單據，以備日後有需要時作出跟進。根據《商品說明條例》，商戶將虛假說明應用於向消者提供的服務即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。