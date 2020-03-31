政Whats噏：被質疑計錯「出關」日子　葉劉嚇到差啲心臟停頓

早前因急事前往珠海，依家正接受家居隔離嘅行政會議成員兼議員葉劉淑儀即將完成14日隔離令，佢話聽日(4月1日)就可以「出關」自由活動，但就被質疑計錯日子，應該係2日先啱，聽完嚇到佢差啲心臟停頓添！

葉劉喺社交平台貼文，話新民黨行政總裁曾質疑佢「出關」嘅日子，既然隔離令係14日，理論上應該要到4月2日先可以自由活動。葉劉話佢聽完之後成個人嚇親，情況就好似入境處處長曾國衞曾喺訪問入面話「嚇咗我一大跳，差啲心臟停頓」咁。

雖然只係相差一日，但困咗咁耐梗係想快啲「重獲自由」，所以葉劉即時檢查衞生署發出嘅強制隔離令，文件上清楚列明強制隔離期係今晚11點59分結束，亦向當日一齊到珠海嘅司機查詢強制檢疫令資料，發現隔離令結束日期同時間相同，即係佢哋聽日就可以自由活動，一齊返工喇！

曾國衞早前隨包機到日本，接載滯留喺郵輪鑽石公主號嘅港人返港。葉劉話對方需要面對重重波折，例如其中一個曾經同多個同事近距離接觸嘅人，一度被以為確診新冠肺炎，所以曾國衞先話「嚇咗我一大跳，差啲心臟停頓」。