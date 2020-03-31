防疫獻策不力　行會成員評分創新低

湯家驊、葉國謙和張宇人的評分均創其個人新低。

香港民意研究所於本月17至18日、19至20日分階段訪問1004名18歲或以上香港居民，先了解他們對行政會議成員的熟悉程度，較高的六位進入第二階段讓市民評分，惟結果顯示，行政會議成員最新評分齊創新低，可見市民對他們表現相當不滿。工會批評行會成員防疫獻策不力，政府不斷出現「公關災難」。

調查結果發現，行政會議非官守成員的市民熟悉度排名，分別為葉劉淑儀、陳智思、湯家驊、林正財，提名率分別為32%、16%、12%及11%，其次是張宇人4%、葉國謙3%，獲得提名次數最多的6名議員進入評分調查。

評分調查中，被訪者就6名議員以0至100分進行評分，0代表絕對不支持，100分代表絕對支持，首位是陳智思，得31.1分，較去年9月的35.1分下降，亦是他2005年1月以來新低；其他4位成員均低過30分，包括葉劉淑儀29.5分、張宇人24.7分、葉國謙24.6分及湯家驊24.2分，全部評分均創其個人新低。而林正財則由於認知率低而被剔除。

香港公關及傳訊業總工會理事陳嘉晴表示，一眾行會成員評分創新低並不意外，又指政府完全沒有任何的公關技巧，導致不斷出現「公關災難」，常只是單方面傳遞信息，而無雙方互動，如早前的對話會，由原本計劃的幾場變為一場，自說自話、無雙向及長期的溝通，令一眾市民失望。加上早前醫護罷工要求全面封關等，政府又完全無聆聽及修正政策。