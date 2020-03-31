外傭代理批政府欠隔離指引　促抗疫基金支援

伍斯傑(左)及黃國業(右)均批評政府沒有就新來港外傭隔離提供指引及協助。

新冠肺炎在全球大爆發，多國政府宣布封關。有外籍傭工代理公司代表今日（31日）批評政府未能提供清晰指引，業界急需協助，希望政府將業界納入第二輪防疫抗疫基金，為每間外傭代理公司提供不少於8萬港元的支援，以及就新來港外傭的隔離安排提供清晰及安全的指引。

香港僱傭工會主席伍斯傑指，印尼及菲律賓政府繼續實施封關措施，香港亦實施14日強制隔離措施，外傭難以回國簽訂新約，導致香港外傭短缺，最少影響150萬名本港居民的日常生活。伍稱，香港約有2700間外傭代理公司，而部分公司需要為新來港外傭提供14日強制隔離的居所及食宿安排，批評政府沒有就新來港外傭隔離提供指引及協助。他又指業界工作繁重，直言「冇被納入抗疫基金好唔公平」。

從事外傭中介服務的黃國業希望政府將業界納入第二輪防疫抗疫基金，向每間代理公司派發不少於8萬港元的支援。

議員葛珮帆指，最近收到不少外傭僱主查詢，希望外傭不要在僱主家中接受14日家居隔離。她又指新來港外傭人生路不熟，外傭代理公司工作繁重，而香港面臨外傭短缺的問題亦未得到解決，希望政府解決外傭斷約、延長合約等問題。議員李慧琼則要求政府與業界溝通後，派專責部門處理因疫情而出現的外傭相關問題。