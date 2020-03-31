男子認理大衝突期間藏鋸刀　官稱或給予機會

理工大學一帶去年11月發生警民對歭，期間警方在附近截查一名男子，並在他身上檢獲鋸刀等武器。他今(31日)在九龍城法院承認管有違禁武器、管有攻擊性武器及在公眾地方管有攻擊性武器等3項罪名，求情稱因一時衝動犯案，已深切反省及後悔。

裁判官指或會引用《罪犯自新條例》，給予被告機會，故將案件押後至4月14日判刑，以索取勞教中心報告，期間被告需還押。

現年24歲的被告羅皓譽，報稱無業。他被控於2019年11月17日，在尖沙咀科學館道近麼地道，管有違禁武器，即一支重力操作鋼棒；在上址管有攻擊性武器，即一把鋸刀、一把摺刀，以及在公眾地方管有攻擊性武器，即一支彈叉及208粒鋼珠。

案情指，當日晚上8時許，被告背著背囊，與另外20多名穿黑色服裝的人士事發地點逃跑，期間警方把他截停，在其褲袋搜出摺刀，又於背囊檢獲其他相關武器，以及呼吸器、黑色手套、黑色衫褲及黑色上身盔甲等。警誡下被告保持沉默。政府化驗所報告顯示重力操作鋼棒是一支伸縮警棍，而彈叉可以配合鋼珠使用。

辯方求情時表示，被告自6歲開始父母離異，父親經常返大陸工作，被告身兼父職照顧胞妹和患心臟病的嫲嫲。辯方呈上多封由被告胞妹、中學老師及過往上司所撰寫的求情信，形容被告雖然學業成績普通，但責任感強，性格友善正直，樂於助人，沒有暴力傾向。案中他一直配合調查，亦從沒有拿出武器，重犯機會不高，冀法庭輕判。

根據《罪犯自新條例》第2（1）條，被定罪的人士，如果被判處不超過3個月的監禁或不超過1萬港元罰款，並且是首次在香港被定罪，只要他3年內在香港沒有再被定罪，其定罪便會被視為「已喪失時效」。