網民熱話：乘客道歉當冇事？ P牌仔撞車後神隱極離奇

一旦發生交通意外，由雙方司機處理是極平常的事，不過有時P牌司機的處理手法，可能令人傻眼。近日有P牌司機在東區走廊與另一私家車發生輕微碰撞，惟意外後，司機一直神隱未有露面，反而讓女乘客落車向對方耍冧道歉後，便開車離開，做法極離奇。被撞私家車已表明已報警，實行追究到底。

現場是東區走廊近杏花邨，事發於上周六(28日)。片段事後由Facebook群組「馬路的事討論區」轉載。片段開始，掛上P牌的藍色私家車沿右線向小西灣方向行駛，事主所駕私家車則跟隨其後，當駛至杏花邨出口時，事主率先轉至左線，相信正準備左轉至出口，惟此時，私家車突然在近距離切線，結果車身與事主車頭發生碰撞，全車出現一下震動。

事後，私家車稍為駛前，但司機未有現身，反而女乘客走出車廂，檢視自己及對方車身損毀情況後，再走近事主座駕向其揮手，又打手勢致歉，隨後就返回車內，司機亦開車離開。事主在上載片段後更貼文，以沒好氣語氣稱「原來道完歉就可以走咗去」，又指已經報警處理。

網民看過片段後，卻非一面倒怪責P牌司機，反指其做法「好可愛」，估計是經驗不足，現時這做法都算「有交帶」。又有人笑稱要有樣學樣：「下次開窗畀個5咪得囉，唔使落車」。

網民有話說

Chan Kwong Yi：起碼記得接返個乘客

Simon MA：可能佢以為道歉完司機真係ok算啦，所以走

Ashley Chan：耍個冧咪和氣收場囉

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