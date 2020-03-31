新冠肺炎確診突破700大關！　今再增32宗病例

香港新冠肺炎確診個案突破700大關！衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今日(31日)新增32宗病例，年齡介乎11至86歲，當中24人曾於潛伏期身處外地，12人為留學生。累計數字已達715宗。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，香港在樣本監測的防控工作上有效，自從1月份找到病毒檢測方法後，由最初在醫院測試，及後擴展到到社區診所均有測試做，再擴大至海外抵港人士。病毒檢測整體數量由1月至昨天共做了9萬個測試，即香港每100萬個人口進行了1萬2千個測試，可能是亞洲中最高測試量，而回收的海外抵港人士的樣本則達75%至80%。

他又指，目前香港使用圍堵政策，盡早發現病人盡早隔離，今天下午會開啟八鄉少年警訊中心作檢疫中心，目前所有檢疫中心整體提供1600至1700個單位。衞生防護中心亦會觀察檢疫人士可否提早離開檢疫中心，有專家認為若有需要，檢疫人士可留在檢疫中心10天，其餘4天返回家居檢疫，但大前提是他們沒有病徵才能這樣做，會密切監察檢疫量使用後再決定。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日接收282宗懷疑個案，637人仍需隔離，今日再多4人出院，目前8人仍然危殆。