卡拉OK失守　5名確診者曾到RED MR尖沙咀分店消遣

新冠肺炎首度攻入卡拉OK！衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在今日確診個案中出現小型群組爆發，7人在本月24日曾到過尖沙咀Red MR卡拉OK唱K，其中5人已確診，當中包括4女1男，最早1名患者（第704宗）在當日發病，其餘在本月27及28日發病，另有2人需送往檢疫中心，中心仍在了解他們當日有否戴口罩。張相信，他們互相傳染的機會較大，暫時未知卡拉OK的其他職員有沒有病徵。

政府以卡拉OK不屬娛樂場所，不用按社交戒嚴而關閉，但今次卡拉OK場所成播疫場所，被問到政府是否決定錯誤，衞生防護中心總監黃加慶表示，政府會檢視政策是否需要調整。

Red MR卡拉OK表示，涉事人士於當晚10時半入座，到訪的房間沒有獨立廁所，同一時間內該分店只有另外兩組客人。公司會安排分店所有員工接受新冠病毒檢測，收到結果前不會上班。而尖沙咀分店會在今、明兩日（3月31日、4月1日）關閉，作徹底深層消毒及清潔。

另外，該公司亦會配合政府的措施，縮減一半入座率，每房間不會超過4位客人；客人進入店內必須佩戴口罩，除進食外亦應盡量佩戴口罩；客人進入店內必須探熱及以酒精搓手液搓手。