疫情重創酒店業　上環酒店停業5個月止血

新冠肺炎疫情全球大爆發，本港酒店掀起停業潮。香港蘇豪智選假日酒店（Holiday Inn Express）員工稱酒店今日(31日)起將停業至少5個月，並遣散九成員工；亦有酒店聲稱內部裝修需暫停訂房一個月；更有賓館以近萬港元一晚的房價圖「嚇走」客人。有議員指，目前入住率近乎跌至零，酒店寧願停業止蝕，建議政府第二輪抗疫基金下為僱員設「最低工資補助」，以確保員工生計。

本港酒店業受到疫情重創，酒店入住率大受影響。惟酒店預訂網站顯示，不少本港酒店近期已無空房，並停止訂房服務。其中位於上環的香港蘇豪智選假日酒店也顯示不接受訂房服務，東網記者致電酒店查詢，員工確認該酒店由今日(31日)起停業至9月，並遣散9成員工，僅保留位於低層餐廳繼續營運。該酒店回覆事件時稱，基於目前低於以往業務狀況，會暫停開放客房直至疫情不再對客人構成憂慮或威脅，又指對受影響的員工已作出合法安排。

記者再致電另一間同樣顯示「已無空房」的銅鑼灣君臨海域酒店，員工聲稱酒店正進行內部裝修，將暫停訂房服務至少一個月、該酒店及後於官網宣布，鑑於最新的公共衞生情況，由今日起暫時停業至另行通知；至於位於尖沙咀的如一賓館，每間雙人房的售價竟達9999港元一晚，但多次致電賓館也沒有人接聽。

議員姚思榮指出，疫情下全球封關，除有接受檢疫人士入住的酒店外，其他酒店入住率近乎跌至零，有酒店寧願停業止血，以減低支付員工的薪金及日常營運開支。他擔心，待檢疫人士離開後，酒店的經營會更困難，將掀起停業潮，酒店業員工飯碗恐不保。建議政府在第二輪抗疫基金下為僱員設「最低工資補助」，即以最低工資為標準，為有供强積金的僱員提供就業援助金，達致撐企業保就業。