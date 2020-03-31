疫境派1萬元救命錢歎慢板　議員批政府納糯

新冠肺炎疫情肆虐下，本港經濟大受打擊，各行各業及打工仔叫苦連天，每天都擔心「飯碗不保」。財政預算案早前宣布向全民派錢1萬港元，惟港府「歎慢板」，最快7月才可接受市民申請，相反澳門派錢就相當快速。有議員今日（31日）批評港府派糖派錢作風一向「納納糯糯」，又暗諷港府其實可以加快派錢程序，「但慣咗慢」，無視市民對於「1萬元救命錢」的迫切實際需求。

議員葛珮帆表示，本港市道低迷，相信面臨財困的市民不屬少數，她希望港府目前推出的紓困措施可以加快速度落到市民手上，尤其是能起即時作用的「1萬元救命錢」現金援助。

對於港府的派錢速度相比澳門簡直是望塵莫及，葛認為這與澳門有一套可留紀錄的派錢系統有關，市民只要登記一次，往後再派錢便能按系統內的登記市民資料發放。惟葛指港府「唔知點解特別著重市民私隱，所有資料只作一次性使用」，故每次派錢都要再走一次行政程序，拖延進度。

被問到「1萬元救命錢」最快在7月才可接受申請是否「遠水不能救近火」時，葛指目前每天都接獲不同業界的中小企求助，大呻經營陷困境。「其實政府可以做快啲，但佢哋慣咗慢」，葛嘲諷港府的辦事速度仍停留在「石器時代」，與現代的智慧城市速度完全不接軌。