男子涉網上兜售電槍 手機顯示逾50人有興趣

被告趙梓烽今在九龍城法院再提訊。

警方於去年留意到有人透過Facebook等社交平台兜售伸縮警棍等武器，遂派員假扮買家相約交收，拘捕一名30歲無業漢，並控告他共4項罪名，包括無牌經營槍械、無牌管有槍械，以及2項管有違禁武器。案件今(31日)於九龍城法院再訊，被告暫時毋須答辯。裁判官把案件押後至5月26日再訊，以待控方索取律政司的法律意見，被告繼續還押監房看管。

控方於庭上透露，化驗結果顯示涉案的12支電槍的電壓有1770至4464伏特，而檢獲的伸縮棍屬於重力操作鋼棒。控方又指，被告的手機記錄經調查發現有超過50名人士表示對該批武器有興趣。

控罪指，被告趙梓烽於2019年11月1日，在九龍龍珠街大坑東邨二號遊樂場涼亭內，以生意或業務方式經營槍械，即10支電槍，而他沒有經營持有人牌照而獲授權經營該等槍械，以及在上址管有違禁武器，即21支伸縮棍。

另外2項控罪指，被告於同日，在旺角花園街112號地下「天天遊戲機中心」儲物室管有槍械，即2支電槍，而他沒有持有該等槍械的管有權牌照；另在上址管有違禁武器，即5支伸縮棍。