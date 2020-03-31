黎智英次子餐廳疑違防疫規例　警方到場巡查

由壹傳媒黎智英次子黎耀恩在中區所開的茶餐廳「四季常餐」，早前位於威靈頓街分店爆出「二手凍檸茶」奉客醜聞後突然結業，另一間位於德輔道中的分店今日(31日)疑不符合防疫規例被投訴，警員接報後到場巡查。

警方發言人表示，今日下午約1時接獲一名女子報案，指中區德輔道中一食肆內的餐桌分隔距離不足1.5米，亦有餐桌有超過4名顧客用餐，懷疑違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（《規例》）的要求。

人員接報到場，發現食肆內的餐桌分隔距離不足1.5米，亦有餐桌有超過4名顧客用餐，並不符合《規例》要求。警方已提醒食肆負責人必須確保其營運模式符合《規例》下的要求，有關負責人已即時配合並作出糾正。此外，人員核對現場顧客的身份證明文件，當中未有發現被通緝的強制家居檢疫人士，案件列作「投訴」，無人被捕。

面對疫情失控，行政會議早前通過在《預防及控制疾病條例》之下新規例，其中一項是管制餐飲業務，共有6項要求，包括座位不超過一半、枱與枱之間至少1.5米距離或有分隔設施、每枱不多於4人、食客和職員要戴口罩、進入要探熱、提供消毒潔手液；新規例由本月28日傍晚6時起生效，維持14日。