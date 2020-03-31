政府拒立失業援助金　工會促針對性支援打工仔

新冠肺炎疫情導致經濟低迷，不少市民面臨開工不足及失業問題。有工會今日（31日）與政府會晤，希望政府提出的第二輪防疫抗疫基金支援首輪未被納入的嚴峻行業，提出包括設立緊急失業援助金、將新冠肺炎列為職業病、創造臨時職位等建議。

議員麥美娟指，首輪防疫抗疫基金主要支援企業，但並未支援打工仔，議第二輪基金經強積金、牌照等途徑獲取打工仔名單，作出針對性支援。麥又批評，勞工及福利局局長羅致光不願意研究緊急失業援助金，但現時大量市民面臨失業，故建議政府向非自願失業人士發放為期半年、上限14000港元的援助金額。

議員何啟明指包括學校、外判工等特定處所有大量自僱人士，但政府有據可依，可在牌照或其他途徑獲取名單後發放津貼。何又建議政府盡快創造就業及培訓機會，以吸納失業僱員。

議員陸頌雄要求政府直接支援在機場工作的員工，並要求政府與銀行商討，為職業車司機提供半年的免息免供計劃以及向校巴司機等重災區發放現金津貼。勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪則建議政府將新冠肺炎列為職業病，將14天家居檢疫設為有薪病假。