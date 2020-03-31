入境處29歲男主任確診　在家隔離等候送院

再有紀律部隊人員確診感染新冠肺炎，入境處港口管制組一名男入境事務主任今日(31日)下午確診，入境處已發出內部通告，所有與該名人員一同工作的同事可在家工作，而辦事處亦會進行徹底消毒。

入境處表示，該處一名駐守港口管制組的29歲男入境事務主任確診新冠肺炎，現已按衞生防護中心指示接受家居隔離，並等候送院接受治療。

發言人續謂，該名確診人員主要負責後勤工作，並沒有在工作期間與市民接觸，他最近亦沒有外遊紀錄，亦不是曾赴日本和武漢的工作人員，衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。

至於該名人員的工作地點亦已按衞生防護中心指引即時進行全面消毒，本處亦已提醒屬下人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。該處會繼續與衞生署保持緊密聯繫，積極配合署方的檢疫措施。

今次是第4名紀律部隊人員，早前警隊2名男警及1名女警亦確診，最新1宗為駐守西九龍總區機動部隊的31歲男警員，他於上月29日確診，並曾於上月27日曾到西九文化區野餐。