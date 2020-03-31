港府安排包機接滯秘魯港人飛往倫敦　再轉乘預留機位返港

全球航空運輸因新冠肺炎疫情癱瘓，逾80名港人正滯留秘魯。政府宣布，為協助滯留秘魯的居民順利離開當地，將安排專機接載他們由利馬飛往倫敦，再轉乘已預留機位的航班返港，費用由用者支付。政府重申，秘魯正處全國緊急狀態，所有陸空交通限制非常嚴格，現時在當地的港人無法透過一般途徑自行安排航班離開秘魯。

政府指，是次安排的專機暫定於秘魯時間4月3日離開利馬飛往倫敦，乘客之後會轉乘已預留機位的航班返港。其中有部分港人正身處秘魯不同地方，需乘搭內陸機或其他陸路交通工具前往利馬，政府正積極與外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯大使館跟進，包括協助安排專機接載身處庫斯科的30多名港人前往利馬，而身處其他地點的港人會經當地旅行社或交通服務公司協助安排，他們需於4月3日中午前抵達利馬機場，以便乘坐專機離開秘魯。

政府呼籲各身處秘魯而至今沒有聯絡入境處協助在外香港居民小組的香港居民，如希望乘搭專機離開秘魯然後經倫敦返回香港，須於秘魯時間3月31日內(即香港時間4月1日下午1時前)致電或通過小組電郵求助。截至今日中午12時，入境處共接獲91名滯留秘魯港人的求助，其中包括30多名旅行團成員。求助者中有9名人士已通過其他安排離開秘魯，另一名香港居民日前在當地感染新冠肺炎離世，3名屬其緊密接觸者的港人須留在當地接受檢疫及病毒測試。