家居隔離者要求電視機紅酒牛扒　87%社署社工指服務遭濫用

新冠肺炎疫情蔓延全球，不少港人由外地回港後須進行家居檢疫，並由社會福利署社工提供支援服務，負責購買和運送物資。有社署工會向286名社署社工發出問卷調查，發現多達87%受訪者認為支援服務遭到濫用，部分隔離者甚至要求送上電視機、紅酒、牛扒、生日蛋糕、原裝iPhone充電線等非必要物資。工會批評社署總部協調不力，「推個波畀分區處理」，促當局改以用者自付原則實施收費制度。

華員會社會工作主任職系分會於本月20至25日期間向286名社署社工發出問卷。結果顯示，87%受訪者認為家居隔離支援服務出現濫用情況，逾60%不滿民政事務處在支援工作的表現。多名社工於問卷中透露，有隔離人士要求代付入住酒店的隔離費用，並威脅社工送上煙酒，否則將自行外出購買及投訴；亦有隔離者完成檢疫後立即返內地再回港，以重新接受隔離及申領14天物資。另有社工發現隔離者不在家，或外出與朋友聚會等。

該會主席梁建雄指出，不少社工均反映出現濫用情況，相信物資免費為濫用誘因。他批評社署總部協調不力，「推個波畀分區處理」，加上疫情發展至今，家居檢疫漸由短期轉變成長期措施，敦促當局把支援工作外判並實施收費制度，以打擊濫用服務。

社署發言人表示，該署於2月8至3月29日期間共向12779名接受強制家居檢疫人士提供服務，各地區福利專員會審視所提出的要求以確保所提供的支援合情合理，並調派區內服務單位的人手並應用社企及市場上營運的機構提供及送遞有關物資，將密切留意服務需求。

民政事務總署則指，一直與社署就處理轉介家居檢疫人士訴求保持溝通，經過2個月來磨合，運作大致暢順。