共用廚廁喉管亂駁　劏房擠迫播疫高危

公立醫院的隔離病床應對每日急增的新冠肺炎患者，已經不敷應用；有居於劏房的患者確診後，仍被迫留在家中成為「播毒炸彈」。現時本港約有逾九萬個劏房，居住了近二十一萬人，有關注組織指出劏房是傳播病毒的高危地方，當中包括環境擠迫、欠缺通風設施；廚廁共用、喉管亂駁等均有潛在危機，一旦疫情爆煲，情況不堪設想，建議政府為確診劏房單位內其他住戶，進行病毒檢測及隔離。

全港關注劏房平台成員陳穎彤指，自疫情爆發後，不少劏房街坊均表示非常擔憂，因不少劏房屬「一開六、七」，即是一單位內有多達廿多人，如果單位內有人確診，其餘人士均非常高危。她又指，曾經有確診者居於觀塘一舊樓的劏房，但當局一直未能確認，故該處其餘劏房的街坊非常憂心，寢食難安，「有啲驚到喊，有啲直情唔敢出街」。她建議政府一旦證實確診者居於劏房，應立即為單位其他住戶提供隔離設施。

本身是醫生的議員郭家麒表示，劏房確診者難以與家人分隔。但政府無視情況，令確診者被迫留在家中，「咁樣相當對唔住患者的家人，萬一有咩事係難辭其咎」。他解釋，現時不少劏房有水渠管亂駁的問題，U型隔渠又未能發揮效用，渠管一旦播毒會令整幢大廈出事，再加上共用廚房等問題，情況極不理想，他質疑當局「每日所謂的防疫工作都係嘥緊時間」，促請政府盡快倣效其他地方、改建臨時醫院接收低風險病人。