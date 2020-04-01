東方日報A1：東方10問政府　疫戰是否投降

新冠肺炎確診個案不斷飆升，公立醫院瀕臨爆煲邊緣，已是水浸眼眉，但政府仍是佛系防疫，遲來的封關讓病毒四散，醫護人員持續面對裝備不足、手帶人隨街播毒無人理、市民終日為罩奔波，更甚者是確診者要留家多日仍未獲送院。有學者批評，無能政府不作為猶如「疫戰」中扯白旗投降，要港人陪葬，批評說︰「好多措施都係後知後覺，唔見棺材唔流眼淚！」東方報業集團發揮第四權，向政府提出十項質問，如何解決本港疫慌。

近日部分公立醫院隔離病床已爆滿，每日數以十計確診者暫居港九新界酒店或住宅內等候送院，有劏房漢要等候兩日始送院，甚至有確診灣仔男四日仍未獲救治。疫情癱瘓醫院運作，或令本港變成另一個意大利，任由病人自生自滅。不過，政府昨對此問題僅表示束手無策，承認確診者未能即時入院，情況不理想，但無法避免。

面對床位不足，有議員要求政府將灣仔會議展覽中心作為臨時醫院，讓低風險、無長期病患者入住，亦又有議員建議政府盡快徵用遠離民居的酒店，包括迪士尼樂園三間酒店，若有其他適合的酒店亦可承包，以及將亞洲國際博覽館及郵輪碼頭改裝成隔離中心等，但政府充耳不聞。除了病床不足，醫院亦長期面對醫護人員人手不足問題，只是政府一直沒有正視。

即使夠人手，醫護裝備也不足。醫院管理局最新數字顯示，N95口罩約有一百五十萬個、外科口罩約二千四百萬個及保護衣約二百五十萬件，僅足夠一至兩個月使用。面對無盡的疫情，上述裝備難言足夠，更遑論要醫護安心替政府打疫戰。除醫護裝備不足，政府採購行動亦徹底失敗，早在抗疫初期，政府只懂呼籲市民出街戴口罩，卻未有倣效澳門，推出任何限購口罩措施，令市民日日為罩奔波，苦不堪言。而今口罩供應雖漸穩定，但價格高企，政府資助的港產口罩又遲遲未應市。

政府採購不力，防疫規劃亦欠奉。港府雖設疫監令，惟因檢疫中心不足，港府索性「搬龍門」，將入住檢疫中心改為家居隔離，要隔離人士自律，加上推出的追蹤手帶頻頻甩漏，手帶人隨街走，令檢疫制度形同虛設。由三月十九日至廿六日，被警方找到違反檢疫令的人士便有七十七人。一般相信數字只是冰山一角，實際違反禁令的人數更多，成為社區流動炸彈。

源頭堵截方面，政府亦慢人一步，封關如擠牙膏，變相中門大開，讓病毒流入。專家認為，就入境人士病毒檢測數目太少，未能檢測在社區輕微病徵患者，追蹤工作做得慢，未有及時切斷傳播鏈，勢令社區大爆發。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，政府防疫後知後覺，多次錯失黃金機會，例如疫情在歐美爆發，一早應該禁止外國人入境，而每次實行新措施，總有幾日空間讓人衝關，不如外國政府立即執行，便不會有漏網之魚，其他甩漏包括追蹤手帶無效用等。他批評政府做事「唔湯唔水，令疫情一發不可收拾，唔見棺材唔流眼淚，多人感染，甚至有人死先見步行步。」

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